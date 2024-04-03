ua en ru
Ср, 03 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ГУР об ударах по НПЗ в России: помогли россияне с украинскими корнями

Среда 03 апреля 2024 19:45
UA EN RU
ГУР об ударах по НПЗ в России: помогли россияне с украинскими корнями Фото: представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украина имела целый список агентов, которые могли осуществить диверсионную операцию на российских НПЗ.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, передает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Некоторые были россиянами с украинскими корнями, другие были неидеологическими россиянами, однако завербованными в обмен на плату", - рассказал Скибицкий.

Он пояснил, что количество кандидатов, которые могли совершить диверсии на территории РФ, было настолько велико, что ГУР могло делать выбор.

По его словам, сейчас Украина не в состоянии одержать безоговорочную победу на поле боя из-за ряда факторов: нехватка боеприпасов, нехватка живой силы и тактической авиации. Именно поэтому украинские спецслужбы хотят, чтобы было достаточно большое количество диверсионных операций по объектам на территории РФ.

"У Киева нет другого выбора, кроме как начать борьбу с целями в глубоком тылу врага, в том числе с военной инфраструктурой, центрами управления и контроля, а также производящими оружие и боеприпасы промышленными производствами", - пояснил он.

Атака дронов по предприятиям в Татарстане

Напомним, 2 апреля украинские беспилотники впервые атаковали предприятия в Республике Татарстан в РФ. Взрывы раздавались в особой экономической зоне "Алабуга", где расположены промышленно-производственные предприятия и находятся в более чем 1000 километрах от границы с Украиной.

Местные власти Татарстана уже подтвердили атаку. Так называемый глава республики Рустам Минниханов заявил, что на предприятиях в городах Елабуга и Нижнекамск была совершена атака беспилотных летательных аппаратов.

Как рассказал источник в спецслужбах, целью атаки в частности стал завод из сборника "Шахедов". Это была операция ГУР. Кроме того, росСМИ пишут, что дроны попали и в общежитие, где жили работники этого предприятия. Известно о пострадавших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Татарстан ГУР Война в Украине
NEWS
Финляндия анонсировала передачу Украине нового пакета помощи на 188 млн евро
Финляндия анонсировала передачу Украине нового пакета помощи на 188 млн евро
DAILY
Депортации и репрессии. Как Россия проводит этнические чистки украинцев в оккупации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Депортации и репрессии. Как Россия проводит этнические чистки украинцев в оккупации