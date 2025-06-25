ГУР та МЗС провели успішну евакуацію українців з Ірану: що відомо

Як відбулась евакуація

Як повідомляють, 24 червня за дорученням президента Володимира Зеленського Головне управління розвідки Міністерства оборони України спільно з Міністерством закордонних справ організували евакуацію 31 громадянина України з території Ісламської Республіки Іран.

Ця операція стала частиною масштабної кампанії із повернення українців із зон підвищеної небезпеки.

Евакуація проходила в кілька етапів. Спершу групу українців зібрали на території посольства України в Тегерані, де їм надали всю необхідну інформацію.

Фото: ГУР та МЗС успішно повернули українців з Ірану (t.me/DIUkraine)

Далі людей доправили автобусом до ірансько-азербайджанського кордону. Особливістю стало те, що перехід мостом через річку Аракс, яка розділяє дві країни, відбувався пішки - з дітьми, валізами та речами.

Після проходження митних процедур українців зустріли представники Азербайджану. Завдяки підтримці урядів Азербайджанської Республіки і Республіки Молдова, евакуйованих доставили повітряним транспортом до Кишинева, а звідти автобусом до Києва.

Одна з учасниць операції розповіла, що хоча її діти народилися і жили в Ірані, вони зберігають зв’язок з Україною.

Усього в межах масштабної операції з Ірану та Ізраїлю евакуйовано 164 громадянина України.