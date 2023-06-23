У ГУР спрогнозували перебіг війни у найближчі 2-3 місяці

Активні бойові дії на фронті будуть продовжуватися найближчим часом. У середині літа буде проведена оцінка спроможностей Російської федерації.

"На весь рік давайте не будемо прогнозувати. Скажу так: у найближчі 2-3 місяці будуть активні бойові дії. Як наступального, так і оборонного характеру, тому що наша стратегічна мета і ціль - це звільнення всіх наших територій", - сказав він.

За його словами, росіяни будуть намагатися все ж таки виконати ті завдання, "щоб сказати, чи закінчили вони свою "спеціальну військову операцію", чи не закінчили".

"Тим не менш, ми будемо орієнтуватися на середину літа - чи вдасться противнику виконати свої плани з модернізації, з перегрупування, з формування нових з'єднань, частин, як у них відбудеться реформування", - сказав Скібіцький.

Він нагадав, що російське командування вже офіційно заявили про реформування, відновлення Ленінградського та Московського військових округів. "Після цього можна буде і робити оцінку спроможностей Російської федерації, і прогнозувати можливий характер дій Росії уже на осінньо-зимову кампанію", - додав заступник начальника ГУР Міноборони.

Контрнаступ ЗСУ

Збройні сили України почали великий контрнаступ на початку червня. За офіційними даними, за два тижні ЗСУ звільнили 8 населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях. Щоб зупинили контрнаступ російські війська 6 червня підірвали греблю Каховської ГЕС.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що просування українських військ на фронті зараз не проходить швидко, однак контрнаступ ЗСУ восени минулого року теж починався подібним чином.

За даними опитування Центру Разумкова, 93% українців вірять у перемогу, а половина (50%) переконані, що вона настане до кінця 2023 року.