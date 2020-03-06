ГУР повідомило про підвищення інтенсивності підготовки бойовиків на Донбасі

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Бойовики планують проведення тренування з управління вогнем артилерії та вогневої підготовки

На Донбасі збройні формування Російської Федерації підвищують інтенсивність бойової підготовки з'єднань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Як зазначили в ГУР, основна увага буде приділятися злагодженості бойових підрозділів та відпрацювання тактичних нормативів.

"На полігонах російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях іде підготовка до проведення низки командно-штабних навчань, в ході яких сплановані, в тому числі тренування з управління вогнем артилерії, заняття з вогневої підготовки та водіння бойових машин", - повідомили в розвідці.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу поранення отримав один український військовий, ще двоє - бойова поразку.

Також РБК-Україна писало, що за словами на той момент генерального прокурора України Руслана Рябошапки, близько 90 осіб понесли відповідальність за військові злочини. Ще 40 підозрюваних чекають на суд.