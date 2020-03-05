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Почти 90 человек привлечены к ответственности за военные преступления, - Рябошапка

Новости » Политика     05.03.2020 - 20:19
Почти 90 человек привлечены к ответственности за военные преступления, - Рябошапка
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Еще 40 подозреваемых ожидают на суд

За три месяца департамент Офиса генпрокурора зафиксировал более 10 тысяч преступлений, связанных с войной. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам генпрокурора, к ответственности за преступления, связанные с войной, привлечены почти 90 человек, еще 40 - ожидают на суд.

"Война. Мы создали специальный департамент, который собирает и передает в международный уголовный суд и национальные суды доказательства вооруженной агрессии РФ. Нами зафиксированы уже более 10 тысяч преступлений, в том числе военных. Мы привлекли к ответственности за преступления, связанные с войной, 86 человек. Еще 40 ожидают суд и 20 - уже отбывают наказание", - заявил Рябошапка.

Напомним, ранее сообщалось, что Офис генерального прокурора расследует около 300 масштабных уголовных процессов по фактам военных преступлений на Донбассе. Сейчас сбор, документирование и досудебное расследование военных преступлений имеет системный характер.

Также РБК-Украина писало, что в январе прокуратуры Донецкой и Луганской областей завершили формирование самостоятельных структурных подразделений - управлений надзора в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. В их состав вошли 60 прокуроров.

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