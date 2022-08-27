У ГУР сказали, скільки "вагнерівців" воює в Україні
В Україні воюють приблизно 4,5-5 тисяч найманців "групи Вагнера". Їх використовують для штурмових дій на Донбасі.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.
"За нашими підрахунками, їх приблизно 4,5-5 тисяч. Вони на сьогодні працюють на певних напрямках, в першій лінії. Це як штурмові загони. Притому вони працюють на найбільш загрозливих напрямках. Ми бачили їхню роботу в Лисичанську, на напрямку Попасна - Бахмут. Це передові загони, які діють у першій лінії наступальних військ", - сказав він.
За його словами, по-перше, їх не жалко. "По-друге, вони проходять відбір. І там відбирають тих людей, які мають досвід бойових дій, які мають відповідну підготовку і проходили службу в збройних силах Російської Федерації. Як правило, це офіцерський склад. І там є люди, які дійсно можуть виконувати психологічно, емоційно, фізично найбільш складні завдання. Це не регулярні збройні сили - це дещо вищий рівень", - зазначив представник ГУР МО.
Скібіцький повідомив, що на території України є найманці з інших країн, але їх мало.
"Там оголошували, що в Сирії створять цілий легіон, що начебто багато найманців бажають йти з Африки. Вони є, але ці групи не багаточисельні. Вони теж діють під егідою "Вагнера". Тому ми поки що не бачимо активного застосування іноземних найманців. Є люди з Сирії, з Африки, є з інших країн, але це не такі чисельні підрозділи, як це вони анонсували", - сказав він.
Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що Росія поки що використовує приховану мобілізацію, але рішення про загальну мобілізацію може буде ухвалено досить швидко.
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