У ГУР сказали, скільки "вагнерівців" воює в Україні

"За нашими підрахунками, їх приблизно 4,5-5 тисяч. Вони на сьогодні працюють на певних напрямках, в першій лінії. Це як штурмові загони. Притому вони працюють на найбільш загрозливих напрямках. Ми бачили їхню роботу в Лисичанську, на напрямку Попасна - Бахмут. Це передові загони, які діють у першій лінії наступальних військ", - сказав він.

За його словами, по-перше, їх не жалко. "По-друге, вони проходять відбір. І там відбирають тих людей, які мають досвід бойових дій, які мають відповідну підготовку і проходили службу в збройних силах Російської Федерації. Як правило, це офіцерський склад. І там є люди, які дійсно можуть виконувати психологічно, емоційно, фізично найбільш складні завдання. Це не регулярні збройні сили - це дещо вищий рівень", - зазначив представник ГУР МО.

Скібіцький повідомив, що на території України є найманці з інших країн, але їх мало.

"Там оголошували, що в Сирії створять цілий легіон, що начебто багато найманців бажають йти з Африки. Вони є, але ці групи не багаточисельні. Вони теж діють під егідою "Вагнера". Тому ми поки що не бачимо активного застосування іноземних найманців. Є люди з Сирії, з Африки, є з інших країн, але це не такі чисельні підрозділи, як це вони анонсували", - сказав він.