У ГУР сказали, навіщо в Білорусі кілька місяців поспіль продовжують навчання військ

Білорусь проводить навчання вже кілька місяців підряд для того, щоб нібито показати видимість активних дій та участі у війні в Україні. Також у такий спосіб білоруський режим відвертає військових від ситуації в Україні та світі.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк.

" Навчання, які вже кілька місяців поспіль проводить білоруська армія - це спроба показати видимість активних дій, що вони нібито намагаються також долучитися до війни. Крім того, це спроба тримати під контролем військовослужбовців ЗС Білорусі та максимально обмежити отримання ними будь-якої інформації про події, які відбуваються в Україні та світі", - сказав він.

Як повідомлялося, в Білорусь прибудуть близько 9 тисяч російських солдатів у рамках спільного розгортання військ двох країн.

При цьому Білорусь відвела від прикордонних районів більшу частину військової техніки і повернула її на місця постійної дислокації.

Детальніше читайте в матеріалі РБК-Україна: "Білоруський плацдарм. Чи є загроза повторного наступу на північ України та Київ".