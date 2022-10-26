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В ГУР сказали, зачем в Беларуси несколько месяцев подряд продолжают обучение войск

Фото: разведики объяснили цель учений в Беларуси (GettyImages)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталия Гурковская

Беларусь проводит учения уже несколько месяцев подряд для того, чтобы якобы показать видимость активных действий и участия в войне в Украине. Также таким образом беларусский режим отвлекает военных от ситуации в Украине и мире.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Черняк.

"Учения, которые уже несколько месяцев подряд проводит белорусская армия - это попытка показать видимость активных действий, что они якобы пытаются также присоединиться к войне. Кроме того, это попытка держать под контролем военнослужащих ВС Беларуси и максимально ограничить получение ими любой информации о событиях, которые проходят в Украине и мире", - сказал он.

Как сообщалось, в Беларусь прибудут около 9 тысяч российских солдатов в рамках совместного развертывание войск двух стран.

При этом Беларусь отвела от приграничных районов большую часть военной техники и вернула ее на места постоянной дислокации.

Детальнее читайте в материале РБК-Украина: "Белорусский плацдарм. Есть ли угроза повторного наступления на север Украины и Киев".

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