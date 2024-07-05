UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ГУР розповіло про наслідки атаки на Оскольський металургійний комбінат у РФ

Фото: представник ГУР Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч на 1 липня безпілотники Головного управління розвідки України атакували Оскільський електрометалургійний комбінат, який розташований у Бєлгородській області Росії. Внаслідок атаки підприємство було виведено з ладу.

Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Йдеться про одне з ключових для російського військово-промислового комплексу підприємств, основними замовниками якого є військові виробництва - виробники автотехніки, бронетехніки і всі, хто використовує метал", - заявив він. 

За словами Юсова, Оскольський електрометалургійний комбінат є єдиним у Росії підприємством повного циклу, і воно зупинено.

"На найближчі місяці відновлення роботи в повному обсязі буде там проблематичним. Це означає ускладнення і зрив виконання оборонних замовлень, відповідно, ланцюжків поставок", - зазначив він. 

Оскольський електрометалургійний комбінат є одним із найбільших у Росії виробників металевої продукції і відіграє важливу роль в оборонній промисловості країни. Комбінат забезпечує сировиною підприємства, що випускають танки, бронетехніку, ракети та інше озброєння.

Варто зазначити, що це не перший удар по ОЕМК у поточному році. 23 березня підприємство вже зазнавало атаки безпілотника, однак тоді пошкодження були незначними.

Атаки дронів у РФ

За останні місяці українські спецслужби здійснили низку успішних атак на важливі об'єкти супротивника на його території.

За даними джерел, безпілотники українського виробництва завдали ударів по щонайменше 30 нафтопереробних заводах, терміналах і нафтобазах ворога.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, для українських дронів вже не важко подолати відстань у 1500 кілометрів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниГУРБєлгородська область