ГУР розповіло про наслідки атаки на Оскольський металургійний комбінат у РФ

У ніч на 1 липня безпілотники Головного управління розвідки України атакували Оскільський електрометалургійний комбінат, який розташований у Бєлгородській області Росії. Внаслідок атаки підприємство було виведено з ладу.
Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Йдеться про одне з ключових для російського військово-промислового комплексу підприємств, основними замовниками якого є військові виробництва - виробники автотехніки, бронетехніки і всі, хто використовує метал", - заявив він.
За словами Юсова, Оскольський електрометалургійний комбінат є єдиним у Росії підприємством повного циклу, і воно зупинено.
"На найближчі місяці відновлення роботи в повному обсязі буде там проблематичним. Це означає ускладнення і зрив виконання оборонних замовлень, відповідно, ланцюжків поставок", - зазначив він.
Оскольський електрометалургійний комбінат є одним із найбільших у Росії виробників металевої продукції і відіграє важливу роль в оборонній промисловості країни. Комбінат забезпечує сировиною підприємства, що випускають танки, бронетехніку, ракети та інше озброєння.
Варто зазначити, що це не перший удар по ОЕМК у поточному році. 23 березня підприємство вже зазнавало атаки безпілотника, однак тоді пошкодження були незначними.
За останні місяці українські спецслужби здійснили низку успішних атак на важливі об'єкти супротивника на його території.
За даними джерел, безпілотники українського виробництва завдали ударів по щонайменше 30 нафтопереробних заводах, терміналах і нафтобазах ворога.
Як заявив президент України Володимир Зеленський, для українських дронів вже не важко подолати відстань у 1500 кілометрів.
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