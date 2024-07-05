ГУР рассказало о последствиях атаки на Оскольский металлургический комбинат в РФ

В ночь на 1 июля беспилотники Главного управления разведки Украины атаковали Оскольский электрометаллургический комбинат, который расположен в Белгородской области России. В результате атаки предприятие было выведено из строя.
Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Речь идет об одном из ключевых для российского военно-промышленного комплекса предприятий, основными заказчиками которого являются военные производства - производители автотехники, бронетехники и все, кто использует металл", - заявил он.
По словам Юсова, Оскольский электрометаллургический комбинат является единственным в России предприятием полного цикла и оно остановлено.
"На ближайшие месяцы возобновление работы в полном объеме будет там проблематичным. Это означает усложнение и срыв выполнения оборонных заказов, соответственно, цепочек поставок", - отметил он.
Оскольский электрометаллургический комбинат является одним из крупнейших в России производителей металлической продукции и играет важную роль в оборонной промышленности страны. Комбинат обеспечивает сырьем предприятия, выпускающие танки, бронетехнику, ракеты и другое вооружение.
Стоит отметить, что это не первый удар по ОЭМК в текущем году. 23 марта предприятие уже подвергалось атаке беспилотника, однако тогда повреждения были незначительными.
За последние месяцы украинские спецслужбы совершили ряд успешных атак на важные объекты противника на его территории.
По данным источников, беспилотники украинского производства нанесли удары по не менее чем 30 нефтеперерабатывающим заводам, терминалам и нефтебазам врага.
Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, для украинских дронов уже не составляет труда преодолеть расстояние в 1500 километров.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.