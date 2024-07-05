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ГУР розповіло про наслідки атаки на Оскольський металургійний комбінат у РФ

П'ятниця 05 липня 2024 11:20
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ГУР розповіло про наслідки атаки на Оскольський металургійний комбінат у РФ Фото: представник ГУР Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч на 1 липня безпілотники Головного управління розвідки України атакували Оскільський електрометалургійний комбінат, який розташований у Бєлгородській області Росії. Внаслідок атаки підприємство було виведено з ладу.

Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Йдеться про одне з ключових для російського військово-промислового комплексу підприємств, основними замовниками якого є військові виробництва - виробники автотехніки, бронетехніки і всі, хто використовує метал", - заявив він.

За словами Юсова, Оскольський електрометалургійний комбінат є єдиним у Росії підприємством повного циклу, і воно зупинено.

"На найближчі місяці відновлення роботи в повному обсязі буде там проблематичним. Це означає ускладнення і зрив виконання оборонних замовлень, відповідно, ланцюжків поставок", - зазначив він.

Оскольський електрометалургійний комбінат є одним із найбільших у Росії виробників металевої продукції і відіграє важливу роль в оборонній промисловості країни. Комбінат забезпечує сировиною підприємства, що випускають танки, бронетехніку, ракети та інше озброєння.

Варто зазначити, що це не перший удар по ОЕМК у поточному році. 23 березня підприємство вже зазнавало атаки безпілотника, однак тоді пошкодження були незначними.

Атаки дронів у РФ

За останні місяці українські спецслужби здійснили низку успішних атак на важливі об'єкти супротивника на його території.

За даними джерел, безпілотники українського виробництва завдали ударів по щонайменше 30 нафтопереробних заводах, терміналах і нафтобазах ворога.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, для українських дронів вже не важко подолати відстань у 1500 кілометрів.

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