ГУР розповіло про наслідки атаки на Оскольський металургійний комбінат у РФ

У ніч на 1 липня безпілотники Головного управління розвідки України атакували Оскільський електрометалургійний комбінат, який розташований у Бєлгородській області Росії. Внаслідок атаки підприємство було виведено з ладу.

Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Йдеться про одне з ключових для російського військово-промислового комплексу підприємств, основними замовниками якого є військові виробництва - виробники автотехніки, бронетехніки і всі, хто використовує метал", - заявив він.

За словами Юсова, Оскольський електрометалургійний комбінат є єдиним у Росії підприємством повного циклу, і воно зупинено.

"На найближчі місяці відновлення роботи в повному обсязі буде там проблематичним. Це означає ускладнення і зрив виконання оборонних замовлень, відповідно, ланцюжків поставок", - зазначив він.

Оскольський електрометалургійний комбінат є одним із найбільших у Росії виробників металевої продукції і відіграє важливу роль в оборонній промисловості країни. Комбінат забезпечує сировиною підприємства, що випускають танки, бронетехніку, ракети та інше озброєння.

Варто зазначити, що це не перший удар по ОЕМК у поточному році. 23 березня підприємство вже зазнавало атаки безпілотника, однак тоді пошкодження були незначними.