ГУР рассказало о последствиях атаки на Оскольский металлургический комбинат в РФ

В ночь на 1 июля беспилотники Главного управления разведки Украины атаковали Оскольский электрометаллургический комбинат, который расположен в Белгородской области России. В результате атаки предприятие было выведено из строя.

Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Речь идет об одном из ключевых для российского военно-промышленного комплекса предприятий, основными заказчиками которого являются военные производства - производители автотехники, бронетехники и все, кто использует металл", - заявил он.

По словам Юсова, Оскольский электрометаллургический комбинат является единственным в России предприятием полного цикла и оно остановлено.

"На ближайшие месяцы возобновление работы в полном объеме будет там проблематичным. Это означает усложнение и срыв выполнения оборонных заказов, соответственно, цепочек поставок", - отметил он.

Оскольский электрометаллургический комбинат является одним из крупнейших в России производителей металлической продукции и играет важную роль в оборонной промышленности страны. Комбинат обеспечивает сырьем предприятия, выпускающие танки, бронетехнику, ракеты и другое вооружение.

Стоит отметить, что это не первый удар по ОЭМК в текущем году. 23 марта предприятие уже подвергалось атаке беспилотника, однако тогда повреждения были незначительными.