В ГУР рассказали о потерях оккупантов, набранных из числа "зеков"

С июля 2024 года по конец апреля 2025 года в южный военный округ армии РФ зачислили на службу 14 560 человек из числа осужденных и тех, кто находился под следствием. При этом потери ранее осужденных россиян составили почти 30%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР Минобороны Украины.

По данным ГУР, эти лица подписали контракт с оккупационными войсками во избежание уголовной ответственности и заработка.

Согласно отчетам самих оккупационных войск, только в период с января по апрель 2025 года безвозвратные потери среди таких солдат составили не менее 4 212 человек погибших или пропавших без вести, без учета раненых.

Отмечается, что это более 28% от общего количества от вновь прибывших. Среди погибших - значительное количество лиц в возрасте 18-19 лет. Самым молодым оказался рядовой 111-го стрелкового полка 2006 года рождения.

"Эти факты - очередное свидетельство циничной политики Кремля, превращающей молодежь и маргинализированные группы населения на расходный материал в войне против Украины", - добавили в ГУР.