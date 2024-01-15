У ГУР розповіли, що стало з ПВК "Вагнера"

"Вже створено багато так званих приватних військових компаній, які знаходяться і під контролем міністерства оборони Росії, і під контролем росгвардії", - розповів він.

За інформацією Скібіцького, ті "вагнерівці", які підписали контракт з Міністерством оборони РФ чи Росгвардією, продовжують свою службу або в збройних силах країни-агресора, або в інших приватних компаніях.

"Також відбулося переформатування групи "Вагнера" в інших країнах, де вони були залучені, насамперед в Африці, на Близькому Сході - в Сирії, в Лівії", - зазначив представник ГУР.

Він зауважив, що наразі у даних країнах ПВК "Вагнера", як такого, вже немає.

"Там діють інші приватні військової кампанії. Вони контролюються російським міністерством оборони", - підсумував Скібіцький.