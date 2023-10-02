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В ГУР розповіли подробиці атаки на російський завод по виробництву ракет

Фото: представник ГУР Андрій Юсов (suspilne media)
Автор: Наталія Гурковська

Дрони, які атакували Смоленський авіазавод з виробництва ракет Х-59 у Росії в неділю, 1 жовтня, пошкодили виробництво на підприємстві, порушивши випуск зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону.

"Він втомився. Як і багато будь-яких інших об'єктів, які використовуються рашистами для агресії проти України. В даній ситуації йдеться про підприємство, яке залучено у виробництві різних модифікацій ракет Х-59", - розповів він.

Юсов не став коментувати "що прилетіло і звідки", але зазначив, що . це саме ті ракети, які насамперед випускаються по цивільних об'єктах, інфраструктурі і забирають життя наших мирних громадян і захисників.

"Так, пошкоджена виробнича база, порушені темпи виробництва і це серйозні проблеми спричинило для агресора. Такий факт підтверджуємо і далі така практика буде продовжуватися", - додав представник розвідки.

Атака на Смоленський авіазавод у Росії

Ударні дрони атакували Смоленський авіаційний завод у Росії 1 жовтня. На підприємстві виготовлялися ракети Х-59. Як раніше розповідав глава ГУР Кирило Буданов, українські дрони атакують у Росії підприємства Військово-промислового комплексу (ВПК). Зокрема це стосується заводів, які займаються виробництвом ракет.

Наприклад, серед атакованих останнім часом підприємств Буданов назвав Брянський завод "Кремній-ЕЛ", який виготовляє електронне обладнання для ракет. А також Рідкінський дослідний завод (Тверська область РФ), де виготовляють компоненти ракетного палива.

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