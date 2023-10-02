В ГУР рассказали подробности атаки на российский завод по производству ракет

"Он устал. Как и многие другие объекты, которые используются рашистами для агрессии против Украины. В данной ситуации речь идет о предприятии, которое привлечено к производству различных модификаций ракет Х-59", - рассказал он.

Юсов не стал комментировать "что прилетело и откуда", но отметил, что это именно те ракеты, которые в первую очередь выпускаются по гражданским объектам, инфраструктуре и уносят жизни наших мирных граждан и защитников.

"Да, повреждена производственная база, нарушены темпы производства и это серьезные проблемы повлекло за собой для агрессора. Такой факт подтверждаем и дальше такая практика будет продолжаться", - добавил представитель разведки.

Атака на Смоленский авиазавод в России

Ударные дроны атаковали Смоленский авиационный завод в России 1 октября. На предприятии производились ракеты Х-59. Как ранее рассказывал глава ГУР Кирилл Буданов, украинские дроны атакуют в России предприятия Военно-промышленного комплекса (ВПК). В частности, это касается заводов, занимающихся производством ракет.

Например, среди атакованных в последнее время предприятий Буданов назвал Брянский завод "Кремний-ЭЛ", производящий электронное оборудование для ракет. А также Редкинский опытный завод (Тверская область РФ), где производят компоненты ракетного топлива.