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В ГУР рассказали подробности атаки на российский завод по производству ракет

Фото: представитель ГУР Андрей Юсов (suspilne media)
Автор: Наталия Гурковская

Дроны, атаковавшие Смоленский авиазавод по производству ракет Х-59 в России в воскресенье, 1 октября, повредили производство на предприятии, нарушив выпуск оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

"Он устал. Как и многие другие объекты, которые используются рашистами для агрессии против Украины. В данной ситуации речь идет о предприятии, которое привлечено к производству различных модификаций ракет Х-59", - рассказал он.

Юсов не стал комментировать "что прилетело и откуда", но отметил, что это именно те ракеты, которые в первую очередь выпускаются по гражданским объектам, инфраструктуре и уносят жизни наших мирных граждан и защитников.

"Да, повреждена производственная база, нарушены темпы производства и это серьезные проблемы повлекло за собой для агрессора. Такой факт подтверждаем и дальше такая практика будет продолжаться", - добавил представитель разведки.

Атака на Смоленский авиазавод в России

Ударные дроны атаковали Смоленский авиационный завод в России 1 октября. На предприятии производились ракеты Х-59. Как ранее рассказывал глава ГУР Кирилл Буданов, украинские дроны атакуют в России предприятия Военно-промышленного комплекса (ВПК). В частности, это касается заводов, занимающихся производством ракет.

Например, среди атакованных в последнее время предприятий Буданов назвал Брянский завод "Кремний-ЭЛ", производящий электронное оборудование для ракет. А также Редкинский опытный завод (Тверская область РФ), где производят компоненты ракетного топлива.

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