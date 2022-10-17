У ГУР розповіли, за яких умов в Росії можливий переворот проти Путіна

"Зараз будь-який переворот у Росії неможливий. Система там побудована так, що люди у владі зацікавлені в збереженні існуючого стану речей. Вони мають свої статки, своє бачення світу. Серед них є притомні люди, які розуміють всю критичність ситуації, що зараз склалася в Росії. Але вони ніколи не стануть рупором якихось зрушень. Ті, хто іншої думки - їх або знищують, або вони надто залякані, щоб іти на якісь кардинальні дії", - сказав він.

За його словами, є ймовірність, що в Росії може піднятися вулиця. "Це відбудеться тоді, коли кількість загиблих на війні буде не десятки, а сотні тисяч. Народ поки що теж зомбований пропагандою і заляканий силовиками. Усі розуміють, що усі рішення одноосібно ухвалює єдина особа. Люди можуть жити в злиднях, але вони все одно не підуть проти свого царя. А от коли буде сотні тисяч трупів - це вже буде інша ситуація", - додав він.

Як зазначив Черняк, люди в Росії, які тісно співпрацюють з воєнною розвідкою України - "вони притомні, адекватні і розуміють, що на їхню країну очікує крах".

"Але водночас вони не можуть змусити себе ініціювати щось на кшталт внутрішнього перевороту. Вони чекають на вулицю. Коли підніметься вулиця, тоді до бунтів приєднаються й представники правлячої "верхівки". У всіх структурах, у кожному міністерстві є люди, які готові доєднатися до цього процесу. Коли їхній "корабель" буде справді йти на дно, знайдеться чимало тих, хто відхреститься від Путіна", - вважає представник ГУР МО.