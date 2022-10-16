У Зеленського назвали етапи демонтажу "путінського авторитаризму" в Росії
Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Останні події в Росії свідчать про розпад "путінського авторитаризму". Повпливала на це і мобілізація, оголошена російським диктатором у середині вересня.
Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.
Подоляк зазначив, що "триденна" стратегія Кремля із захоплення України призвела до розхитування ситуації у РФ. Останні події у Росії свідчать про демонтаж режиму російського диктатора Володимира Путіна.
Подоляк пояснив, що мова йде про:
- повне мобілізаційне прибирання вулиць міст;
- підготовку бомбосховищ у Москві;
- саморозстріл призовників у Бєлгороді;
- генеральські арешти та конфлікт у близькому оточенні.
Нагадаємо, вчора у Бєлгородській області РФ сталася стрілянина у військовій частині. Ймовірно, вогонь відкрили мобілізовані таджики.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.