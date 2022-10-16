У Зеленського назвали етапи демонтажу "путінського авторитаризму" в Росії

Останні події в Росії свідчать про розпад "путінського авторитаризму". Повпливала на це і мобілізація, оголошена російським диктатором у середині вересня.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Подоляк зазначив, що "триденна" стратегія Кремля із захоплення України призвела до розхитування ситуації у РФ. Останні події у Росії свідчать про демонтаж режиму російського диктатора Володимира Путіна. Подоляк пояснив, що мова йде про: повне мобілізаційне прибирання вулиць міст;

підготовку бомбосховищ у Москві;

саморозстріл призовників у Бєлгороді;

генеральські арешти та конфлікт у близькому оточенні.