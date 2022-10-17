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В ГУР рассказали, при каких условиях в России возможен переворот против Путина

Фото: Путина сбросят после начала народных бунтов (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус

Представители правящей "верхушки" пока не могут пойти против Путина. Но они присоединятся, когда на территории России начнутся народные бунты.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Черняк.

"Сейчас любой переворот в России невозможен. Система там построена так, что люди во власти заинтересованы в сохранении существующего положения вещей. Они имеют свое состояние, свое видение мира. Среди них есть сознательные люди, которые понимают всю сложившуюся сейчас критичность ситуации в России. Но они никогда не станут рупором каких-либо сдвигов. Те, кто иного мнения - их либо уничтожают, либо слишком запуганы, чтобы идти на какие-то кардинальные действия", - сказал он.

По его словам, есть вероятность того, что в России может подняться улица. "Это произойдет тогда, когда количество погибших на войне будет не десятки, а сотни тысяч. Народ пока тоже зомбирован пропагандой и запуган силовиками. Все понимают, что все решения единолично принимает один человек. Люди могут жить в нищете, но они все равно не пойдут против своего царя. А вот когда будет сотни тысяч трупов - это уже будет другая ситуация", - добавил он.

Как отметил Черняк, люди в России, которые тесно сотрудничают с военной разведкой Украины - "они сознательны, адекватны и понимают, что их страну ожидает крах".

Но одновременно они не могут заставить себя инициировать что-то вроде внутреннего переворота. Они ждут улицы. Когда поднимется улица, тогда к бунтам присоединятся и представители правящей верхушки. Во всех структурах, в каждом министерстве есть люди, которые готовы присоединиться к этому процессу. Когда их "корабль" будет действительно идти ко дну, найдется немало тех, кто открестится от Путина", - считает представитель ГУР МО.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что последние события в России свидетельствуют о распаде "путинского авторитаризма". В частности, на это повлияла мобилизация, объявленная российским диктатором в середине сентября.

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