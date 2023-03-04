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Тактика росіян стає все більш терористичною через відсутність успіху на фронті, - Павлюк

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Росія, Субота 04 березня 2023 22:37
Тактика росіян стає все більш терористичною через відсутність успіху на фронті, - Павлюк Фото: через відсутність успіху на фронті тактика росіян стає все більш терористичною (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни в війні проти України обирають більш терористичний шлях через те, що відсутні будь-які успіхи військових РФ на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Олександра Павлюка під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

"Росіяни у відчаї, через відсутність успіху на фронті їхня тактика стає все більш терористичною, вони обстрілюють регіони, вбивають цивільне населення, знищують інфраструктуру", - сказав перший заступник міністра.

Він також додав, що з поверненням українського стяга на деокуповані території життя там відновлюється, і цей процес є одним із найскладніших викликів, які долають в Україні.

"Ми боремося за людей, що жили й живуть у населених пунктах, які противник намагався загарбати. На нас лежить величезна відповідальність - зробити все, щоб відновити там безпечні умови", - наголосив Павлюк.

Нагадаємо, в Україні зареєстровано понад 170 випадків сексуального насильства з боку військових РФ.

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