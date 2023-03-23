У ГУР розповіли, хто візьме вверх в конфлікті Пригожина з армією РФ
Євген Пригожин, скоріше за все, програє у протистоянні з російськими військовими. Групи "Вагнер" взагалі може не залишитися після того, що відбувається навколо Бахмуту.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.
"Цей конфлікт триває. Хто вийде переможцем? Найімовірніше - міністерство оборони та генштаб", - сказав він.
Як зазначив Скібіцький, військове відомство різко обмежило постачання та боєприпаси для "вагнерівців".
За його словами, у Пригожина є проблеми з набором особового складу. До того ж він не виконав ту обіцянку, яку давав: він казав, що до вересня візьме Бахмут. Він почав критикувати російську регулярну армію, хоча сам не виконав свої обіцянки.
"Але основне - чи залишиться взагалі ПВК "Вагнера" після того, що зараз відбувається довкола Бахмута? Вона втрачає свої основні сили, а їхні інтереси не обмежуються лише Україною. У них є завдання в Сирії, в Африці, на Близькому Сході. Пригожин уже відверто визнає, що його просто зливають", - додав Скібіцький.
У січні британська розвідка повідомляла, що чисельність групи "Вагнер" на російсько-українському фронті сягала 50 тисяч осіб. З того часу вона втратила приблизно половину складу.
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