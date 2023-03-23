В ГУР рассказали, кто возьмет вверх в конфликте Пригожина с армией РФ

Евгений Пригожин, скорее всего, проиграет в противостоянии с российскими военными. Группы "Вагнер" вообще может не остаться после происходящего вокруг Бахмута.

"Этот конфликт продолжается. Кто выйдет победителем? Скорее всего, министерство обороны и генштаб", - сказал он.

Как отметил Скибицкий, военное ведомство резко ограничило поставки и боеприпасы для "вагнеровцев".

По его словам, у Пригожина есть проблемы с набором личного состава. К тому же он не выполнил того обещания, которое давал: он говорил, что до сентября возьмет Бахмут. Он начал критиковать российскую регулярную армию, хотя сам не выполнил свои обещания.

"Но основное - останется ли вообще ПВК "Вагнера" после того, что сейчас происходит вокруг Бахмута? Она теряет свои основные силы, а их интересы не ограничиваются только Украиной. У них есть задачи в Сирии, в Африке, на Ближнем Востоке. Пригожин уже откровенно признает, что его просто сливают", - добавил Скибицкий.