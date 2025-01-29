У ГУР розповіли про досвід страткомунікацій під час війни

Стратегічні комунікації ГУР і презентація фільму

До заходу з нагоди другої річниці заснування підрозділу ГУР МО долучились:

представники Сил безпеки та оборони України;

представники державних органів;

експерти у сфері військової справи;

медійники;

волонтери.

Начальник ГУР МО України, генерал-лейтенант Кирило Буданов визначив стратегічні комунікації як "вміння керувати інформацією, щоб правильно інтерпретувати минуле, формувати реальність і впливати на майбутнє".

Буданов про стратегічні комунікації (фото: gur.gov.ua)

Саме з цих слів і розпочинається презентований на заході тематичний фільм про діяльність страткому ГУР під назвою "Війна за розум".

Презентація фільму "Війна за розум" (фото: gur.gov.ua)

Серед спікерів фільму:

очільник воєнної розвідки Кирило Буданов;

представники ГУР МО України Вадим Скібіцький, Андрій Юсов та Андрій Черняк;

керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.

Вони описали ключові виклики та загрози для інформаційної безпеки держави, з якими довелось стикнутись під час війни, а також навели приклади успішних дій на випередження та відсічі російському агресору.

Юсов зауважив, що стратегічні комунікації - не додаткові дії, а обов'язкова частина планування та здійснення військових операцій і всіх видів діяльності.

"Це також процес, який знаходиться в основі забезпечення державної безпеки України... Українці платять страшну ціну за власну свободу. І все, що ми можемо зробити, щоби полегшити цю ціну, щоби світ дізнався про цю ціну, - ми можемо і повинні робити", - наголосив він.

До заходу долучились представники ГУР (фото: gur.gov.ua)

Тим часом Скібіцький нагадав, що ГУР працює з усіма, хто працює на перемогу.

"Це - наші масмедіа усіх видів, починаючи від інтернету і закінчуючи друкованими виданнями. Це - залучення провідних фахівців, так званих think tank’ів, громадських та інших організацій, які реально мають досвід і можливості для вироблення продукту, спрямованого на перемогу", - розповів він.

Насамкінець всі присутні учасники та гості зібрання привітали команду страткому ГУР МО України з нагоди річниці.