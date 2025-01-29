В ГУР рассказали об опыте страткоммуникаций во время войны

Стратегические коммуникации ГУР и презентация фильма

К мероприятию по случаю второй годовщины основания подразделения ГУР МО присоединились:

представители Сил безопасности и обороны Украины;

представители государственных органов;

эксперты в сфере военного дела;

медийщики;

волонтеры.

Начальник ГУР МО Украины, генерал-лейтенант Кирилл Буданов определил стратегические коммуникации как "умение управлять информацией, чтобы правильно интерпретировать прошлое, формировать реальность и влиять на будущее".

Буданов о стратегических коммуникациях (фото: gur.gov.ua)

Именно с этих слов и начинается представленный на мероприятии тематический фильм о деятельности страткома ГУР под названием "Війна за розум".

Презентация фильма "Війна за розум" (фото: gur.gov.ua)

Среди спикеров фильма:

глава военной разведки Кирилл Буданов;

представители ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, Андрей Юсов и Андрей Черняк;

руководитель секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко.

Они описали ключевые вызовы и угрозы для информационной безопасности государства, с которыми пришлось столкнуться во время войны, а также привели примеры успешных действий на опережение и отпора российскому агрессору.

Юсов отметил, что стратегические коммуникации - не дополнительные действия, а обязательная часть планирования и осуществления военных операций и всех видов деятельности.

"Это также процесс, который находится в основе обеспечения государственной безопасности Украины... Украинцы платят страшную цену за собственную свободу. И все, что мы можем сделать, чтобы облегчить эту цену, чтобы мир узнал об этой цене, - мы можем и должны делать", - подчеркнул он.

К мероприятию присоединились представители ГУР (фото: gur.gov.ua)

Между тем Скибицкий напомнил, что ГУР работает со всеми, кто работает на победу.

"Это - наши масс-медиа всех видов, начиная от интернета и заканчивая печатными изданиями. Это - привлечение ведущих специалистов, так называемых think tank'ов, общественных и других организаций, которые реально имеют опыт и возможности для выработки продукта, направленного на победу", - рассказал он.

В завершение все присутствующие участники и гости собрания поздравили команду страткома ГУР МО Украины по случаю годовщины.