У ГУР розповіли деталі підриву автомобіля з ФСБшником у Маріуполі (відео)

Вибухи та підриви авто окупантів у Маріуполі

Мариуполь російські війська окупували в лютому 2022 року. З тих пір місто перетворилось на місце для розташування військових об'єктів РФ.

При цьому Сили оборони та партизани постійно завдають ударів по місцях розташування російських загарбників у Маріуполі. Також доволі часто відбуваються підриви авто з представниками РФ.

Так, раніше писало РБК-Україна, у ніч на 28 лютого в Приморському районі Маріуполя було підірвано автомобіль з працівником ФСБ Росії.

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