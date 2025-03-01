В ГУР рассказали детали подрыва автомобиля с ФСБшником в Мариуполе (видео)

Взрывы и подрывы авто оккупантов в Мариуполе

Мариуполь российские войска оккупировали в феврале 2022 года. С тех пор город превратился в место для расположения военных объектов РФ.

При этом Силы обороны и партизаны постоянно наносят удары по местам расположения российских захватчиков в Мариуполе. Также довольно часто происходят подрывы авто с представителями РФ.

Так, ранее писало РБК-Украина, в ночь на 28 февраля в Приморском районе Мариуполя был взорван автомобиль с работником ФСБ России.

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