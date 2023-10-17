У ГУР розповіли, для чого Кремль використовує нову ПВК "Редут" на війні в Україні

Росія використовує найманців у складі ПВК "Редут" для активізації штурмових дій в Україні. Однак це не такий масштабний проект, як колишня ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Насамперед варто нагадати, що у Росії нема ніяких приватних військових компаній, так, вони так називаються і використовують такі назви, але це все структури, які напряму підпорядковані пов'язані з російськими спецслужбами з Міністерством оборони так званим з іншими силовими структурами які виконують вказівки режиму російського диктатора Володимира Путіна", - йдеться у заяві.

За його словами, вони отримують фінансування з офіційних та неофіційних бюджетних джерел Російської Федерації, в чому власне Путін коментуючи діяльність ПВК "Вагнера" зізнався, що вона функціонувала за рахунок бюджетних коштів Російської Федерації. Юсов додав, що така сама ситуація із "Редутом".

Для чого вона Росії

В ГУР пояснили, що в даному контексті це певною мірою гібридний інструмент, який дозволяє уникати відвертої статистики по втратах, зокрема, який дозволяє продовжувати набір, рекрутинг і мобілізаційні заходи.

"Знову ж таки не збурюючи зайвий раз суспільні настрої, чого боїться влада. Це дозволяє в тому числі для кремлівських ватажків власне вирішувати питання з потенційно небезпечними, ненадійними, незгодними елементами. Ну зрештою історія ПВК "Вагнера" теж достатньо красномовна", - сказав Юсов.

"Редут" воює проти України

Також у розвідці уточнили, що в складі нової ПВК перебувають найманці, загарбники, вбивці. На керівних посадах перебувають люди з тривалим досвідом, які набирають зараз і в'язнів, і не лише. Проте це менш масштабний проект, ніж ПВК "Вагнера" за часів Євгена Пригожина

"В тому числі і найманці, які їх рекрутували із місць обмеження волі, задіяні зараз в активізації штурмових дій з боку окупантів на окремих ділянках фронту", - сказав представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Що цьому передувало

Раніше журналістське розслідування проектів "Схеми" та "Система" показало, що російська ПВК "Редут", найманці якої беруть участь у війні проти України, контролюється та фінансується ГРУ Генштабу РФ.

Міноборони Британії повідомило, що приватна військова компанія "Редут" вербує на території Росії найманців під виглядом "добровольців", у тому числі колишніх членів групи "Вагнера". Група, найімовірніше, налічує понад 7000 осіб.