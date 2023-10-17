В ГУР рассказали, для чего Кремль использует новую ЧВК "Редут" на войне в Украине

Россия использует наемников в составе ЧВК "Редут" для активизации штурмовых действий в Украине. Однако это не такой масштабный проект, как бывшая ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Прежде всего стоит напомнить, что в России нет никаких частных военных компаний, да, они так называются и используют такие названия, но это все структуры, которые напрямую подчинены связаны с российскими спецслужбами с Министерством обороны так называемым с другими силовыми структурами, которые выполняют указания режима российского диктатора Владимира Путина", - говорится в заявлении.

По его словам, они получают финансирование из официальных и неофициальных бюджетных источников Российской Федерации, в чем собственно Путин комментируя деятельность ЧВК "Вагнера" признался, что она функционировала за счет бюджетных средств Российской Федерации. Юсов добавил, что такая же ситуация с "Редутом".

Зачем она России

В ГУР объяснили, что в данном контексте это в определенной степени гибридный инструмент, который позволяет избегать откровенной статистики по потерям, в частности, который позволяет продолжать набор, рекрутинг и мобилизационные мероприятия.

"Опять же не возмущая лишний раз общественные настроения, чего боится власть. Это позволяет в том числе для кремлевских главарей собственно решать вопросы с потенциально опасными, ненадежными, несогласными элементами. Ну в конце концов история ЧВК "Вагнера" тоже достаточно красноречива", - сказал Юсов.

"Редут" воюет против Украины

Также в разведке уточнили, что в составе новой ЧВК находятся наемники, захватчики, убийцы. На руководящих должностях находятся люди с длительным опытом, которые набирают сейчас и заключенных, и не только. Однако это менее масштабный проект, чем ЧВК "Вагнера" во времена Евгения Пригожина

"В том числе и наемники, которые их рекрутировали из мест ограничения свободы, задействованы сейчас в активизации штурмовых действий со стороны оккупантов на отдельных участках фронта", - сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Что этому предшествовало

Ранее журналистское расследование проектов "Схемы" и "Система" показало, что российский ЧВК "Редут", наемники которого принимают участие в войне против Украины, контролируется и финансируется ГРУ Генштаба РФ.

Минобороны Британии сообщило, что частная военная компания "Редут" вербует на территории России наемников под видом "добровольцев", в том числе бывших членов группы "Вагнера". Группа, скорее всего, насчитывает более 7000 человек.