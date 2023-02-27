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У ГУР розповіли, чи змінює Росія тактику ракетних обстрілів

Фото: в ГУР розповіли, чи змінює Росія тактику ракетних обстрілів (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Воєнна розвідка України справді спостерігає зміну тактики країною-терористом у застосуванні ракет. І це оцінюється з двох позицій.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів представник ГУР Міноборони Андрій Черняк.

"По-перше, вони справді вчаться на своїх помилках. По-друге, в них закінчуються не лише високоточні ракети, а ракетне озброєння загалом", - каже Черняк.

Тобто, за його словами, ракет у РФ ще тисячі, але вони використовують їх набагато більше, ніж виробляють.

"За місяць вони зараз можуть виготовити не більше ніж 30-40 ракет. Ті старі ракети, що є в них на озброєнні, або не долітають через несправність, або мають обмежений радіус ураження", - пояснив Черняк.

Нагадаємо, як раніше повідомляли в ГУР, у Росії залишається дедалі менше ракет - стратегічні запаси вичерпуються, тож росіяни зосередилися на виробництві ракет.

Додамо, нещодавно військові попередили українців, що окупанти можуть готувати новий масований ракетний удар по Україні.

Детальніше про тактику обстрілів Росії читайте в матеріалі РБК-Україна "Чи змінить Росія тактику обстрілів і що їй заважає застосувати "сирійський сценарій".

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