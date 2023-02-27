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В ГУР рассказали, меняет ли Россия тактику ракетных обстрелов

Фото: в ГУР рассказали, меняет ли Россия тактику ракетных обстрелов (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Военная разведка Украины действительно наблюдает за изменением тактики страной-террористом в применении ракет. И это оценивается с двух позиций.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк.

"Во-первых, они действительно учатся на своих ошибках. Во-вторых, у них заканчиваются не только высокоточные ракеты, но и ракетное вооружение в целом", - говорит Черняк.

То есть, по его словам, ракет у РФ еще тысячи, но они используют их гораздо больше, чем производят.

"За месяц они сейчас могут изготовить не более 30-40 ракет. Те старые ракеты, которые есть у них на вооружении, либо не долетают из-за неисправности, либо имеют ограниченный радиус поражения", - пояснил Черняк.

Напомним, как ранее сообщали в ГУР МО, у России остается все меньше ракет - стратегические запасы иссякают, поэтому россияне сосредоточились на производстве ракет.

Добавим, недавно военные предупредили украинцев, что оккупанты могут готовить новый массированный ракетный удар по Украине.

Детальнее о тактике обстрелов России читайте в материале РБК-Украина "Изменит ли Россия тактику обстрелов и что ей мешает применить "сирийский сценарий".

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