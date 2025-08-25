ГУР розкрило імена росіян, які виховують українських дітей для війни Кремля

Семеро росіян на окупованих територіях незаконно оформлюють опіку над дітьми російськими сім’ями та займаються їх військово-патріотичним "вихованням".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал War&Sanctions Головного управління розвідки МО України.

Українських дітей із захоплених регіонів втягують у спотворену реальність: їх відривають від рідної культури, змушують брати участь у пропагандистських акціях і записують у прокремлівські молодіжні рухи.

За кілька років Кремль сподівається отримати із цих дітей готовий мобілізаційний ресурс для майбутніх воєн.

Хто потрапив до списку

1. Головін Владислав Миколайович. Учасник так званої "СВО". 12 травня 2025 року в тимчасово окупованому Луганську Головін разом із Леонідом Пасічником, який на той час обіймав посаду так званого голови "ЛНР", підписав договір про співпрацю "Юнармії" з окупаційною владою регіону.

2. Зимова Юлія Костянтинівна - керівник департаменту пріоритетних проектів та стратегічних ініціатив "Загальноросійський громадський рух Народний фронт за Росію". Підтримує та реалізує політику російського диктатора Володимира Путіна щодо депортації українських дітей з тимчасово окупованих територій України, а також сприяє їх інтеграції в російське суспільство.

Є керівником і бухгалтером проєкту "Ванечка", який, серед іншого, сприяє влаштуванню дітей-сиріт з ТОТ України в російські сім'ї.

3. Швець Максим Миколайович. Засновник організації "Сила Донбасу", що реалізує політику індоктринації та мілітаризації молоді на тимчасово окупованій території Донецької області України шляхом проведення спортивних заходів та тренувань із бойових мистецтв.

4. Бусаргін Роман Вікторович - губернатор Саратовської області. На своїй посаді сприяє примусовій інтеграції українських дітей до російського суспільства. Так, 27 вересня 2022 року Бусаргін зустрівся із переселенцями з тимчасово окупованої Донецької області на території саратовського пансіонату "Сокіл", де заявив, що дітей потрібно влаштувати в саратовські навчальні заклади.

5. Луговський Іван Костянтинович - спортивний директор клубу "Спартак" та віце-президент так званої "Федерації бойового самбо ДНР". Він реалізує політику індоктринації та мілітаризації молоді на тимчасово окупованій території Донецької області України шляхом проведення спортивних заходів та тренувань із бойових мистецтв у співпраці з окупаційною владою.

6. Ємельянова Лідія Миколаївна - керівник так званого "Управління опіки та піклування адміністрації міського округу Торез". Сприяла депортації українських дітей до РФ. Зокрема, отримувала звітність від представників інтернатів, які підпорядковані адміністрації міста Торез. Її підписи стоять на більшості документів, що визначають подальшу долю та українських дітей.

Також Ємельянова активно сприяє адміністрації окупаційної влади у видачі російських паспортів українським дітям. Станом на травень 2025 року вона надіслала відомості про 102 дітей-сиріт, які перебувають в окупації, з метою надання їм російського громадянства.

7. Панченко Дмитро Геннадійович - почесний президент спортивного клубу "Сила Донбасу", та віце-президент так званої "Регіональної Федерації дзюдо ДНР". Він реалізує політику індоктринації та мілітаризації молоді на ТОТ Донецької області України шляхом проведення спортивних заходів та тренувань з бойових мистецтв.

Панченко, як власник Донецького клубу "Спартак", надає місце для проведення "військового-патріотичних" заходів "Силі Донбасу", наприклад спортивні заходи присвячені пам'яті так званих героїв "СВО".