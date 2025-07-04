ГУР розкрило деталі щодо звільнених з полону цивільних: їх роль була критично важливою

"Восьмий етап великого обміну за домовленостями в Стамбулі. Сьогодні добрі новини. Повернулися важкохворі, поранені і молоді захисники", - зазначив він.

Представник ГУР зауважив, що є захисники з різних напрямків, є оборонці Маріуполя, рядовий, сержантський, а також офіцерський склад вдалося повернути.

"Крім військових є група цивільних, зокрема мова йде про медиків, хто надавав медичну допомогу", - повідомив Юсов.

Окремо він відзначив, що вдалося повернути частину незаконно засуджених в Росії.