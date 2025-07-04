ГУР раскрыло детали по освобожденным из плена гражданским: их роль была критически важной

"Восьмой этап большого обмена по договоренностям в Стамбуле. Сегодня хорошие новости. Вернулись тяжелобольные, раненые и молодые защитники", - отметил он.

Представитель ГУР отметил, что есть защитники с разных направлений, есть защитники Мариуполя, рядовой, сержантский, а также офицерский состав удалось вернуть.

"Кроме военных есть группа гражданских, в частности речь идет о медиках, кто оказывал медицинскую помощь", - сообщил Юсов.

Отдельно он отметил, что удалось вернуть часть незаконно осужденных в России.