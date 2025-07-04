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ГУР раскрыло детали по освобожденным из плена гражданским: их роль была критически важной

Фото: Украина вернула пленных медиков (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Карина Левицкая

Во время сегодняшнего большого обмена, кроме военных, Украине удалось вернуть и особую категорию гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий представителя ГУР Андрея Юсова.

"Восьмой этап большого обмена по договоренностям в Стамбуле. Сегодня хорошие новости. Вернулись тяжелобольные, раненые и молодые защитники", - отметил он.

Представитель ГУР отметил, что есть защитники с разных направлений, есть защитники Мариуполя, рядовой, сержантский, а также офицерский состав удалось вернуть.

"Кроме военных есть группа гражданских, в частности речь идет о медиках, кто оказывал медицинскую помощь", - сообщил Юсов.

Отдельно он отметил, что удалось вернуть часть незаконно осужденных в России.

Обмен пленными

Напомним, что сегодня, 4 июля, Украина и Россия провели очередной этап обмена пленными. Он стал восьмым по счету в рамках июньских договоренностей в Стамбуле.

Заметим, что предыдущий этап состоялся в четверг, 26 июня. В его рамках из плена вернули военнослужащих ВМС, Сухопутных и Десантно-штурмовых войск, Сил территориальной обороны, а также Нацгвардии и Госпогранслужбы.

Количество освобожденных, как и на этапах до этого, до сих пор не разглашается.

Подробнее о прошлом обмене можно узнать в материале "Из плена - домой: репортаж РБК-Украина с нового обмена".

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Обмен пленнымиВойна России против Украины