У ГУР розкрили заводи, що виробляють компоненти "Цирконів" та "Іскандерів"
У ГУР МО України розкрили російські підприємства, що задіяні у виробництві компонентів до ракет "Іскандер" та "Циркон".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУР МО України.
Так, на порталі "War&Sanctions" опублікували дані 155 підприємств, які входять до складу або перебувають під управлінням холдингу "Роселектроніка" російської державної корпорації "Ростєх".
Зазначається, що холдинг об'єднує підприємства і наукові організації, що спеціалізуються на розробці й виробництві радіоелектронних компонентів і технологій, засобів і систем зв'язку, автоматизованих систем управління, робототехнічних комплексів, надвисокочастотної електроніки, обчислювальної техніки та телекомунікаційного обладнання.
Продукція використовується у майже всій номенклатурі російського озброєння - балістичних і крилатих ракетах, БпЛА, засобах РЕБ, військовій техніці, системах радіолокації та зв’язку армійської, фронтової та стратегічної авіації тощо.
До "Роселектроніки", зокрема, входять підприємства, задіяні у кооперації з виробництва балістичних ракет 9М723 ОТРК "Іскандер-М" та 3М22 "Циркон".
Серед задіяних підприємств:
- АТ "НДІ "Гіриконд" - виробник прецизійних потенціометрів для "Цирконів";
- АТ "Ніцевт", який постачає блоки обробки польотної інформації для балістичних "Іскандерів";
- АТ "НПП "Інтеграл-В" - виробник імпульсних та нагрівальних трансформаторів, які використовуються в ракетах 9М723.
Останнє наразі досі не перебуває під санкціями жодної з країн санкційної коаліції, як і майже половина від усіх опублікованих сьогодні підприємств холдингу.
Проте, наявність інших підприємств у санкційних списках більшості країн-партнерів мало вплинула на загальні обсяги виробництва цих ракет. Це не означає, що санкції неефективні, а передусім свідчить про необхідність удосконалення механізмів контролю за їх дотриманням і посилення відповідальності за порушення.
Раніше РБК-Україна писало, що Росія наростила застосування реактивних дронів у липні-серпні вп'ятеро. За минулий місяць ворогом було застосовано понад 2800 реактивних БпЛА проти України, каже Ігнат.
Також повідомлялося, що під час деяких атак реактивні БпЛА Росії становлять до двох третин від загальної кількості застосованих дронів.