В ГУР раскрыли заводы, производящие компоненты "Цирконов" и "Искандеров"
В ГУР МО Украины раскрыли российские предприятия, задействованные в производстве компонентов ракет "Искандер" и "Циркон".
Об этом сообщаетРБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР МО Украины.
Так, на портале "War&Sanctions" опубликовали данные 155 предприятий, входящих в состав или находящихся под управлением холдинга "Росэлектроника" российской государственной корпорации "Ростех".
Отмечается, что холдинг объединяет предприятия и специализирующиеся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, сверхвысокочастотной электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования.
Продукция используется во всей номенклатуре российского вооружения - баллистических и крылатых ракетах, БпЛА, средствах РЭБ, военной технике, системах радиолокации и связи армейской, фронтовой и стратегической авиации и т.д.
В "Росэлектронику", в частности, входят предприятия, задействованные в кооперации по производству баллистических ракет 9М723 ОТРК "Искандер-М" и 3М22 "Циркон".
Среди задействованных предприятий:
- АО "НИИ "Гириконд" - производитель прецизионных потенциометров для "Цирконов";
- АО "Ницевт", которое поставляет блоки обработки полетной информации для баллистических "Искандеров";
- АО "НПП "Интеграл-В" – производитель импульсных и нагревательных трансформаторов, используемых в ракетах 9М723.
Последнее пока до сих пор не находится под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции, как и почти половина всех опубликованных сегодня предприятий холдинга.
Однако наличие других предприятий в санкционных списках большинства стран-партнеров мало повлияло на общие объемы производства этих ракет. Это не означает, что санкции неэффективны, а свидетельствует прежде всего о необходимости совершенствования механизмов контроля за их соблюдением и усиления ответственности за нарушения.
Ранее РБК-Украина писала, чтоРоссия нарастила применение реактивных дронов в июле-августе в пять раз. За прошлый месяц врагом было применено более 2800 реактивных БПЛА против Украины, говорит Игнат.
Также сообщалось, что во время некоторых атак реактивные БПЛА России составляют до двух третей от общего количества применяемых дронов.