В ГУР розкрили три головні страхи Кремля: чого боїться Росія

Скібіцький наголосив, що Росія підходить прагматично до своїх планів.

"Ті можливі військові конфлікти, які вона для себе бачить у сценаріях розвитку подій - вони, згідно з їхніми ж документами, можливі на кордонах РФ. Російське керівництво боїться кількох факторів - це те, що вони вважають для себе викликами й загрозами", - наголосив заступник начальника ГУР.

Він виділив три основні страхи Росії. Перше, за словами Скібіцького, це дестабілізація режиму і зміна влади. Друге - дестабілізація всередині самої Росії, адже, як наголосив заступник начальника ГУР, це велика територія і багатонаціональна країна.

"Третій виклик - не допустити розколу чи розвалу РФ, тобто зберегти її такою, якою вона є. І ці загрози вони вважають зовнішніми й в інформаційному, і у військовому аспекті. Саме тому вони виступають проти вступу України в НАТО, оскільки вони бачать це реальною загрозою для своєї територіальної цілісності", - пояснив Скібіцький.

Водночас він зауважив, що Головне управління розвідки безумовно знає та враховує цю інформацію.