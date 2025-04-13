"Не боїться, тому б'є балістикою". Зеленський сказав, як зупинити Росію
Росія відкинула американську пропозицію припинити вогонь в Україні і продовжує щоденний терор проти українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у вечірньому зверненні.
"Цієї п'ятниці був рівно місяць, як Росія відкинула американську пропозицію повного й безумовного припинення вогню. Вони не бояться. І саме тому балістика. Саме тому щоночі - під сотню ударних дронів, більшість із яких - "Шахеди", і саме проти звичайних українських міст", - наголосив Зеленський.
Президент наголосив, що саме тому продовжуються й російські штурми на фронті. За його словами, росіяни не перестають атакувати та поширювати ненависть у своїй державній пропаганді.
"Тільки тиском, тільки рішучими діями це можна змінити. Кожна російська балістика, кожна крилата ракета, усі російські "Шахеди", усі керовані бомби б'ють не тільки по наших людях, по наших громадах, але й по дипломатії, по політиці кожного, хто дійсно намагається все це завершити. Ми будемо робити все й надалі, щоб захистити людей і життя", - підсумував глава України.
Подвійний ракетний удар по Сумах
Нагадаємо, що сьогодні, 13 квітня, російські війська завдали подвійного ракетного удару по центру Сум. За останніми даними, внаслідок атаки загинули щонайменше 34 особи, серед них двоє дітей, а кількість поранених вже перевалила за сотню.
За даними Сумської обласної військової адміністрації, удари були нанесені двома балістичними ракетами, що призвело до значних руйнувань цивільної інфраструктури, включаючи житлові та нежитлові будівлі.
Як зазначила місцева влада, Росія знову атакувала ракетою з касетними боєприпасами, і ворожа ракета вибухнула над містом.
Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що Росія отримає жорстку відповідь за цей напад, наголосивши, що ворог отримає "нашу лють і відплату".
Цей напад викликав обурення серед міжнародної спільноти. Західні лідери засудили дії Росії, зазначивши, що такі атаки свідчать про відсутність поваги до людського життя.
Все, що наразі відомо про наслідки ракетного удару по місту Суми можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.
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