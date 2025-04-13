"Не боїться, тому б'є балістикою". Зеленський сказав, як зупинити Росію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у вечірньому зверненні.

"Цієї п'ятниці був рівно місяць, як Росія відкинула американську пропозицію повного й безумовного припинення вогню. Вони не бояться. І саме тому балістика. Саме тому щоночі - під сотню ударних дронів, більшість із яких - "Шахеди", і саме проти звичайних українських міст", - наголосив Зеленський.

Президент наголосив, що саме тому продовжуються й російські штурми на фронті. За його словами, росіяни не перестають атакувати та поширювати ненависть у своїй державній пропаганді.

"Тільки тиском, тільки рішучими діями це можна змінити. Кожна російська балістика, кожна крилата ракета, усі російські "Шахеди", усі керовані бомби б'ють не тільки по наших людях, по наших громадах, але й по дипломатії, по політиці кожного, хто дійсно намагається все це завершити. Ми будемо робити все й надалі, щоб захистити людей і життя", - підсумував глава України.