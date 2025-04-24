В ГУР раскрыли три главных страха Кремля: чего боится Россия

В России существуют три главных страха, которые Кремль считает наибольшими угрозами для себя. Это вызовы, касающиеся стабильности режима и возможности раскола страны.

Об этом рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на Kyiv StratCom Forum.

Скибицкий подчеркнул, что Россия подходит прагматично к своим планам.

"Те возможные военные конфликты, которые она для себя видит в сценариях развития событий - они, согласно их же документам, возможны на границах РФ. Российское руководство боится нескольких факторов - это то, что они считают для себя вызовами и угрозами", - подчеркнул заместитель начальника ГУР.

Он выделил три основных страха России. Первое, по словам Скибицкого, это дестабилизация режима и смена власти. Второе - дестабилизация внутри самой России, ведь, как отметил заместитель начальника ГУР, это большая территория и многонациональная страна.

"Третий вызов - не допустить раскола или развала РФ, то есть сохранить ее такой, какой она есть. И эти угрозы они считают внешними и в информационном, и в военном аспекте. Именно поэтому они выступают против вступления Украины в НАТО, поскольку они видят это реальной угрозой для своей территориальной целостности", - пояснил Скибицкий.

В то же время он отметил, что Главное управление разведки безусловно знает и учитывает эту информацию.