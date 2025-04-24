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В ГУР раскрыли три главных страха Кремля: чего боится Россия

Украина, Четверг 24 апреля 2025 17:02
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В ГУР раскрыли три главных страха Кремля: чего боится Россия Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Карина Левицкая

В России существуют три главных страха, которые Кремль считает наибольшими угрозами для себя. Это вызовы, касающиеся стабильности режима и возможности раскола страны.

Об этом рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на Kyiv StratCom Forum.

Скибицкий подчеркнул, что Россия подходит прагматично к своим планам.

"Те возможные военные конфликты, которые она для себя видит в сценариях развития событий - они, согласно их же документам, возможны на границах РФ. Российское руководство боится нескольких факторов - это то, что они считают для себя вызовами и угрозами", - подчеркнул заместитель начальника ГУР.

Он выделил три основных страха России. Первое, по словам Скибицкого, это дестабилизация режима и смена власти. Второе - дестабилизация внутри самой России, ведь, как отметил заместитель начальника ГУР, это большая территория и многонациональная страна.

"Третий вызов - не допустить раскола или развала РФ, то есть сохранить ее такой, какой она есть. И эти угрозы они считают внешними и в информационном, и в военном аспекте. Именно поэтому они выступают против вступления Украины в НАТО, поскольку они видят это реальной угрозой для своей территориальной целостности", - пояснил Скибицкий.

В то же время он отметил, что Главное управление разведки безусловно знает и учитывает эту информацию.

Чего еще боятся и не боятся в России

Заметим, что в прошлом месяце украинский президент Владимир Зеленский вспоминал о самом большом страхе российского диктатора Владимира Путина. По мнению украинского лидера, Путин больше всего боится потерять свою силу.

Подробнее о заявлении Зеленского, можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим также, что в начале этого месяца Зеленский сказал, как остановить Россию.

Президент подчеркнул, что Россия отвергла американское предложение прекратить огонь в Украине и продолжает ежедневный террор против украинцев только потому, что не боится последствий.

Он также объяснил, что следует сделать, чтобы это исправить.

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