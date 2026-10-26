У ГУР розкрили обладнання, на якому у РФ виготовляють балістику

Так, ГУР МО України на порталі War&Sanctions опублікувало дані щодо трьох десятків одиниць технологічного обладнання іноземного виробництва, яке використовується підприємствами кооперації з виробництва балістичного озброєння РФ.

Зазначається, що російський ВПК зберігає значну залежність від іноземних технологій. Зокрема, попри усі зусилля, РФ досі не здатна замінити промислове обладнання світових виробників локалізованими аналогами.

Так, російські підприємства використовують технологічне обладнання китайського, німецького, тайванського, американського, турецького, швейцарського та італійського виробництва для виробництва балістичних ракет та складових до них –висотомірів, аеродинамічних рулів, гіроскопів тощо.

Характерним є зростання кількості китайських верстатів та обробних центрів, у тому числі п’ятиосьових. Важливо зазначити, що у китайських верстатах використовуються європейські, японські та тайванські комплектуючі – системи ЧПУ, сервоприводи, високоточні шпинделі та підшипники, вимірювальні та поворотні системи, лінійні напрямні, засоби термостабілізації та контролю процесу обробки тощо.

Зокрема, у РФ використовується 5-осьовий універсальний обробний центр GX-650 виробництва Hyper Machine Tool, який використовується Воткинським заводом – виробником балістичних ракет 9М723 "Іскандер-М" та ракетної частини аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал", а також токарні та фрезерні обробні центри Shtral, задіяні у виробничих процесах для електронного обладнання ракет "Іскандер-М".