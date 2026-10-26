В ГУР раскрыли оборудование, на котором в РФ производят баллистику

Так, ГУР МО Украины на портале War&Sanctions опубликовало данные по трем десяткам единиц технологического оборудования иностранного производства, которое используется предприятиями кооперации по производству баллистического вооружения РФ.

Отмечается, что русский ВПК сохраняет значительную зависимость от иностранных технологий. В частности, несмотря на все усилия, РФ до сих пор не способна заменить промышленное оборудование мировых производителей локализованными аналогами.

Так, российские предприятия используют технологическое оборудование китайского, немецкого, тайваньского, американского, турецкого, швейцарского и итальянского производства для производства баллистических ракет и составляющих к ним – высотомеров, аэродинамических рулей, гироскопов и т.д.

Характерен рост количества китайских станков и обрабатывающих центров, в том числе пятиосевых. Важно отметить, что в китайских станках используются европейские, японские и тайваньские комплектующие – системы ЧПУ, сервоприводы, высокоточные шпиндели и подшипники, измерительные и поворотные системы, линейные направляющие, средства термостабилизации и контроля процесса обработки.

В частности, в РФ используется 5-осевой универсальный обрабатывающий центр GX-650 производства Hyper Machine Tool, который используется Воткинским заводом – производителем баллистических ракет 9М723 "Искандер-М" и ракетной части аэробалистической ракеты Х-47М2 "Кинжал", а также токарные и фрезерные обрабатывающие центры. ракет "Искандер-М".