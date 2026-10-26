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В ГУР раскрыли оборудование, на котором в РФ производят баллистику

09:43 26.10.2026 Пн
2 мин
aimg Константин Широкун
Фото: в ГУР раскрыли оборудование, на котором в РФ производят баллистику (Getty Images)

В ГУР раскрыли предприятия и оборудование иностранного производства, на котором "оборонка" РФ производит баллистические ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР МО Украины.

Так, ГУР МО Украины на портале War&Sanctions опубликовало данные по трем десяткам единиц технологического оборудования иностранного производства, которое используется предприятиями кооперации по производству баллистического вооружения РФ.

Отмечается, что русский ВПК сохраняет значительную зависимость от иностранных технологий. В частности, несмотря на все усилия, РФ до сих пор не способна заменить промышленное оборудование мировых производителей локализованными аналогами.

Так, российские предприятия используют технологическое оборудование китайского, немецкого, тайваньского, американского, турецкого, швейцарского и итальянского производства для производства баллистических ракет и составляющих к ним – высотомеров, аэродинамических рулей, гироскопов и т.д.

Характерен рост количества китайских станков и обрабатывающих центров, в том числе пятиосевых. Важно отметить, что в китайских станках используются европейские, японские и тайваньские комплектующие – системы ЧПУ, сервоприводы, высокоточные шпиндели и подшипники, измерительные и поворотные системы, линейные направляющие, средства термостабилизации и контроля процесса обработки.

В частности, в РФ используется 5-осевой универсальный обрабатывающий центр GX-650 производства Hyper Machine Tool, который используется Воткинским заводом – производителем баллистических ракет 9М723 "Искандер-М" и ракетной части аэробалистической ракеты Х-47М2 "Кинжал", а также токарные и фрезерные обрабатывающие центры. ракет "Искандер-М".

Напомним, в августе Украина ввела четыре санкционных пакета против России, направленных сразу на несколько звеньев российской системы, обеспечивающей агрессию против Украины.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против субъектов и лиц, которые помогают производить российскую баллистику, а также поставляют ОПК России оборудование и компоненты для дронов, военной авиации, бронетехники и ракетного вооружения.

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