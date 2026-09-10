ua en ru
Чт, 10 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Miltech

У ГУР розкрили характеристики "нової" балістичної ракети для комплексу С-400

09:35 10.09.2026 Чт
2 хв
Ударну ракету створили на базі повітряної мішені
aimg Костянтин Широкун
У ГУР розкрили характеристики "нової" балістичної ракети для комплексу С-400 Фото: у ГУР розкрили характеристики балістичної ракети для комплексу С-400 (росЗМІ)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У ГУР розкрили характеристики, складові та електронну компонентну базу балістичної ракети РМ-48У зенітно-ракетного комплексу С-400 "Триумф".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ГУР МО України.

Зазначається, що з метою розширення номенклатури ракетного озброєння для нанесення ударів по території України у РФ відновлюють списані зенітні керовані ракети та ракети-мішені для комплексу С-400 і модернізують їх до рівня ударних ракет.

Новий російський балістичний "франкенштейн" має твердопаливний двигун від зенітної керованої ракети 48Н6ДМ (С-400), хвостовий відсік від експортної зенітної ракети 48Н6Е2 (С-300 ПМУ1/2, С-400), а приладовий відсік РМ-48У складається з окремих елементів ракет 9М96 та 48Н6Е2.

Характеристики ракети

За даними ГУР, РМ-48У - це одноступенева ракета з твердопаливним двигуном, яка летить по балістичній траєкторії зі швидкістю 4–6 М та має операційну дальність до 400 км. У ракеті застосовується осколково-фугасна бойова частина вагою 199 кг з підготовленими елементами ураження у вигляді кубиків.

Навігація та наведення здійснюються за рахунок автономної безплатформенної інерціальної навігаційної системи та супутникової навігаційної системи на базі приймачів "Комета-Р12".

У ГУР розкрили характеристики &quot;нової&quot; балістичної ракети для комплексу С-400

Як запускають ракети

Для нанесення ударів зенітними ракетами по наземних об’єктах на тактичну та оперативну глибину, противником спеціально створено окремі підрозділи, а саме: спеціальна тактична ракетна група (СТРГ) з ракетами РМ-48У (радіокомандне наведення) та спеціальна оперативна ракетна група (СОРГ) з ракетами РМ-48У (з наведенням по супутнику).

Дальність застосування перших обмежується радіогоризонтом та спроможностями радару підсвічування та наведення комплексу С-400, тому в більшості випадків противник застосовує автономні ракети РМ-48У з наведенням по супутники.

З чого складається ракета

Компонентна база електронних блоків ракети має стандартне для російського озброєння наповнення за країнами брендів. Найбільше - 95 з 117 - США, 4 - з Тайваню, 3 - з Швейцарії, по 2 - з Німеччини, Нідерландів, Японії та Південної Кореї. З нового - лазерний діод виробництва французької компанії 3SP TECHNOLOGIES.

За даними ГУР, Росія продовжує розширювати номенклатуру засобів ураження. Отриманий досвід застосування проти України може бути використаний не лише Росією, а й її союзниками - Іраном та КНДР.

Нагадаємо, нещодавно у Головному управлінні розвідки повідомляли, що Росія почала атакувати Київ за допомогою модернізованих балістичних ракет "Іскандер-1000". Дальність польоту таких ракет становить до 550 км.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Вторгнення Росії до України ГУР
Новини
У Молдові уточнили, де був літак Зеленського під час появи дрона
У Молдові уточнили, де був літак Зеленського під час появи дрона
Аналітика
Падіння "Карфагену". Як корупція та скандали розхитують владу Зеленського
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Падіння "Карфагену". Як корупція та скандали розхитують владу Зеленського