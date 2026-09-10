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В ГУР раскрыли характеристики "новой" баллистической ракеты для комплекса С-400

09:35 10.09.2026 Чт
2 мин
Ударную ракету создали на базе воздушной мишени
aimg Константин Широкун
В ГУР раскрыли характеристики "новой" баллистической ракеты для комплекса С-400 Фото: в ГУР раскрыли характеристики баллистической ракеты для комплекса С-400 (росСМИ)
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В ГУР раскрыли характеристики, составляющие и электронную компонентную базу баллистической ракеты РМ-48У зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГУР МО Украины.

С целью расширения номенклатуры ракетного вооружения для нанесения ударов по территории Украины в РФ восстанавливают списанные зенитные управляемые ракеты и ракеты-мишени для комплекса С-400 и модернизируют их до уровня ударных ракет.

Новый российский баллистический "франкенштейн" имеет твердотопливный двигатель от зенитной управляемой ракеты 48Н6ДМ (С-400), хвостовой отсек от экспортной зенитной ракеты 48Н6Е2 (С-300 ПМУ1/2, С-400), а приборный отсек Р9 и У9 48Н6Е2.

Характеристики ракеты

По данным ГУР, РМ-48У – это одноступенчатая ракета с твердотопливным двигателем, летящая по баллистической траектории со скоростью 4–6 М и имеющая операционную дальность до 400 км. В ракете используется осколочно-фугасная боевая часть весом 199 кг с подготовленными элементами поражения в виде кубиков.

Навигация и наведение осуществляются за счет автономной инерциальной безплатформенной навигационной системы и спутниковой навигационной системы на базе приемников "Комета-Р12".

В ГУР раскрыли характеристики &quot;новой&quot; баллистической ракеты для комплекса С-400

Как запускают ракеты

Для нанесения ударов зенитными ракетами по наземным объектам на тактическую и оперативную глубину, противником специально созданы отдельные подразделения, а именно: специальная тактическая ракетная группа с ракетами РМ-48У (радиокомандное наведение) и специальная оперативная ракетная группа (СОРГ) с ракетами РМ-48У.

Дальность применения первого ограничивается радиогоризонтом и способностями радара подсветки и наведения комплекса С-400, поэтому в большинстве случаев противник применяет автономные ракеты РМ-48У с наведением по спутникам.

Из чего состоит ракета

Компонентная база электронных блоков ракет имеет стандартное для российского вооружения наполнение по странам брендов. Больше всего – 95 из 117 – США, 4 – из Тайваня, 3 – из Швейцарии, по 2 – из Германии, Нидерландов, Японии и Южной Кореи. Из нового – лазерный диод производства французской компании 3SP TECHNOLOGIES.

По данным ГУР, Россия продолжает расширять номенклатуру средств поражения. Полученный опыт применения против Украины может использоваться не только Россией, но и ее союзниками - Ираном и КНДР.

Напомним, недавно в Главном управлении разведки сообщили, что Россия начала атаковать Киев с помощью модернизированных баллистических ракет "Искандер-1000". Дальность полета таких ракет составляет до 550 км.

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