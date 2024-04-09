ГУР: Росія зімітувала атаку дронів на ЗАЕС і спробувала звинуватити Україну

Він розповів, що зараз спостерігається нова хвиля провокацій з боку Росії щодо ЗАЕС. У цьому немає нічого нового. Метою таких провокацій є звинувачення України.

Юсов нагадав, що саме росіяни окупували Запорізьку АЕС та розмістили там війська і техніку, замінували територію станції, а також регулярно проводять там запуски ударних дронів.

"Ось сьогодні (Росія - ред.) вирішила за допомогою FPV-дронів зімітувати обстріл нібито з боку України. Позиція України однозначна - по ядерним об'єктам жодних дій чи провокацій ми не робимо. Агресор повинен піти з атомної станції", - додав представник ГУР.