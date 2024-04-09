ГУР: Россия сымитировала атаку дронов на ЗАЭС и попыталась обвинить Украину

Он рассказал, что сейчас наблюдается новая волна провокаций со стороны России насчет ЗАЭС. В этом ничего нового нет. Целью таких провокаций является обвинение Украины.

Юсов напомнил, что именно россияне оккупировали Запорожскую АЭС и разместили там войска и технику, заминировали территорию станции, а также регулярно проводят там запуски ударных дронов.

"Вот сегодня (Россия - ред.) решила с помощью FPV-дронов сымитировать обстрелы якобы со стороны Украины. Позиция Украины однозначна - по ядерным объектам никаких действий или провокаций мы не совершаем. Агрессор должен уйти с атомной станции", - добавил представитель ГУР.