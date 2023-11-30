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ГУР разом з партизанами влаштовують диверсії на залізниці в Росії: подробиці та відео

Фото: ГУР разом з партизанами влаштовують диверсії на залізниці в Росії (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На території Росії частішають збої в роботі залізниці через диверсії. Їх влаштовують партизани за підтримки українських розвідників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

"Серйозні ускладнення логістики через затримку поїздів на території в РФ спричинені виведенням з ладу залізничних релейних шаф", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в ГУР, тільки в останні дні листопада на важливих ділянках російської залізниці у Московській області згоріли два об’єкти:

  • релейна шафа поблизу населеного пункту Лазєнкі Новопєрєдєлкінского району;
  • релейна шафа поблизу населеного пункту Артєм’єво міського округу Домодєдово. 

"Внаслідок спеціального заходу, реалізованого спільно з рухом опору, рух поїздів на вказаних ділянках було паралізовано", - додали розвідники. 

Диверсії у Росії

Про те, що в Росії збільшилася кількість диверсій, повідомлялося ще в травні. Причому найпоширенішею з них були саме підпали релейних шаф на залізницях. З початку року за даними на травень 2023 року вже було відомо про 36 таких випадків.

За даними на кінець жовтня в тимчасово окупованому Криму російські загарбники навіть посилили захист залізничних поїздів. Причиною цього стали якраз постійні диверсії на залізничних об'єктах.

Додамо, вночі 30 листопада стався вибух на Байкало-Амурській магістралі в Бурятії. Це була вдала операція СБУ, яка паралізувала єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ та Китаєм.

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