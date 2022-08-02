В ГУР рассказали об участии США в нанесении ударов из HIMARS

Перед ударами американских реактивных систем залпового огня HIMARS украинские военные консультируются с США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой интервью Telegraph представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого .
По его словам, при использовании HIMARS ВСУ используют информацию, полученную в режиме реального времени. При этом американские должностные лица не предоставляют непосредственные данные для наведения. Однако, как уточнил Скибицкий, "существует уровень консультаций между сотрудниками разведок обеих стран в преддверии запуска ракет".
В частности, этот уровень позволил бы Вашингтону "остановить любые потенциальные атаки", если американская сторона "недовольна намеченной целью", отмечает издание.
Напомним, ранее стало известно о том, что уже в ближайшее время общее число систем HIMARS в Украине достигнет 22 единиц.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что для контрнаступления нужно получить около 100 систем HIMARS.
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