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У ГУР розповіли про участь США у нанесенні ударів HIMARS

Фото: під час ударів з HIMARS ЗСУ консультуються зі США (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький розповів, що перед ударами американських реактивних систем залпового вогню HIMARS українські військові консультуються із США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegraph.

За його словами, при використанні HIMARS ЗСУ використовують інформацію, одержану в режимі реального часу. При цьому американські посадові особи не надають безпосередніх даних для наведення.

Проте, як уточнив Скібіцький, "є рівень консультацій між співробітниками розвідок обох країн напередодні запуску ракет".

Зокрема, цей рівень дозволив би Вашингтону "зупинити будь-які потенційні атаки", якщо американська сторона "невдоволена наміченою метою", зазначає видання.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що вже найближчим часом загальна кількість систем HIMARS в Україні досягне 22 одиниць.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що для контрнаступу потрібно отримати близько 100 систем HIMARS.

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