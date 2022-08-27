UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ГУР рассказали, сколько ракет осталось у России

Фото: В России осталось не более 45% ракет (defence-ua.com)
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус

В России осталось меньше половины из тех ракет, которые у нее были до начала войны с Украиной. Высокоточное оружие у них уже на пределе.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"По нашим подсчетам, у них осталось не более 45% от тех ракет, которые были до начала войны", - сказал он.

По его словам, особенно сложная у них ситуация с "Искандерами". "Там вообще осталось примерно 20% от того, что было, а может, даже и меньше. Сложная ситуация с теми же "Калибрами", это достаточно эффективная ракета, но их количество не так велико. Из-за этого они используют эти X-22 и С-300 в наземном варианте. Но эти запасы исчерпываются", - добавил он.

Как отметил Скибицкий, высокоточное оружие у России уже на пределе. "По всем нормативным документам они должны иметь 30% резерва, а его по некоторым видам ракет уже почти нет. Например, по тем же "Искандерам". Поэтому они будут использовать другие средства поражения. Они сейчас активно используют "Ураган", "Смерч" - это то, что позволяет осуществлять обстрел на короткой дистанции, на 70-80, максимум до 100 километров", - добавил он.

"Мы видим, что противник как раз интенсивно обстреливает этими системами Николаев, Запорожскую область, Харьков. Этими системами они будут пытаться разрушить нашу инфраструктуру, объекты теплосети, боевые порядки и нанести психологическое давление на наше местное население. Они понимают: если не будет тепла, то настроение населения будет совсем другое", - сказал Скибицкий.

По его словам, гиперзвуковых ракет "Кинжал" осталось "мало, 30-40 штук".

"Это те образцы, которые первыми поступили на вооружение. Они не пошли в массовое производство. Они их применяли, это эффективное оружие, но оно используется для демонстрации силы как для нас, так и для наших партнеров. В том числе для США и Китая, показывая, что они имеют гиперзвуковое вооружение", - сказал Скибицкий.

Напомним, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что в Украине воюют примерно 4,5-5 тысяч наемников "группы Вагнера". Их используют для штурмовых действий на Донбассе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВторжение России в Украину