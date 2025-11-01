ГУР провело операцію в Московській області: знищено три нитки військового нафтопроводу

За даними військових, 31 жовтня внаслідок спецоперації ГУР МО України виведено з ладу надважливий військовий об’єкт держави-агресора Росії - нафтопродуктопровід “Кольцевой”, який забезпечував російську окупаційну армію ресурсами для ведення геноцидної війни проти українського народу.

Місце успішного виведення з ладу об’єкта критичної військової інфраструктури розташоване на території Раменського району Московської області.

Антидронова сітка та “захист” ворожого об’єкта воєнізованою охороною не допомогли, адже, як пояснили в ГУР, усі три нитки, якими агресор транспортував бензин, дизель та авіаційне пальне, успішно й одночасно вибухнули, а нафтопродуктопровід виведено з ладу.

Агресор спрямував на місце вибуху свої спецслужби та ремонтні бригади.

ГУР наголошує, що чергова успішна операція ГУР на території Росії - серйозний удар по воєнних спроможностях держави-агресора, а також по її економіці, зокрема у Московському регіоні.

Що відомо про нафтопродуктопровід

Довжина магістрального нафтопродуктопроводу “Кольцевой” - 400 кілометрів. Пальне для транспортування трубопроводом надходило з Рязанського, Нижньогородського та Московського нафтопереробних заводів.

Щорічно “Кольцевой” був здатен перекачувати до 3 млн тонн авіаційного пального, до 2,8 млн тонн дизпалива та до 1,6 млн тонн бензину.

Отже, Україна продовжує завдавати дієвого “санкційного” тиску на агресора, який описував начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов.

“Насправді наші удари дали більше впливу, ніж дія санкцій. Це просто така математична правда. Ми завдали прямою дією набагато більших збитків для РФ, ніж будь-які економічні важелі впливу на них, які були введені до цього часу”, - наголосив Буданов.