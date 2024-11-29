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ГУР провело успішну операцію в тилу ворога в Курській області

Фото: успішна диверсійна операція ГУР в тилу ворога у Курській області (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Олександр Білоус

Бійці Головного управління розвідки Міноборони України провели успішну операцію на території Курської області Російської Федерації в тилу ворога. Знищений автомобіль з дронами.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в ГУР.

Як повідомило джерело, українськими партизанами у місті Рильськ у Курській області було виявлено місце дислокації російського екіпажу безпілотних комплексів.

Ворожий екіпаж помітили під час завантаження автомобіля пластиковими боксами з безпілотниками.

"Внаслідок успішних диверсійних дій позашляховик разом з цінним майном було спалено", - повідомив співрозмовник РБК-Україна.

ЗСУ у Курській області

Нагадаємо, Збройні сили України розпочали операцію в Курській області 6 серпня, зайнявши понад 1 тисячу квадратних кілометрів.

За даними центру Разумкова, більшість українців (58%) підтримали операцію ЗСУ. Респондентів запитували, як вони ставляться до того, що українські війська ведуть бойові дії не лише на території України, а й на Росії. Ставилися до цього негативно 20% опитаних, 7% - байдуже, і 16% не визначились.

За даними агентства Reuters, до кінця листопада Україна втратила понад 40% території в Курській області, яку контролювала під час раптової операції, розпочатої в серпні. Наразі ЗСУ утримують близько 800 квадратних кілометрів російської території.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін поставив завдання своїм військам відбити Курську область до 20 січня 2025 року - до дня інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.

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